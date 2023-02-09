Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на 9 февраля, погода на территории страны дождливая, местами идет снег.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, высота снежного покрова составляет: в Гахе - 46, Агдере (Ордубад) - 28, Шеки - 23, Лазе - 20, Шагдаге - 18, Хыналыге - 16, Халтане - 14, Грызе - 12, Лерике - 11, Гусаре 10, Шамахы, Губе - 9, Шахбузе, Гедабее - 8, Дашкесане, Алтыагадже - 7, Гейгеле - 4, Огузе - 3, Гобустане - 2, Нахчыване, Габале, Загатале, Хачмазе, Исмаиллы, Астаре - 1 см.

Количество выпавших осадков составило: в Астаре - 25, Шамахы - 20 , Гахе, Шеки - 12, Лерике 11, Лянкяране - 10, Огузе, Шахбузе - 8, Лазе, Габале - 7, Загатале - 6, Балакене, Ярдымлы - 4, Мингячевире , Хыналыге, Нахчыване - 2, Шаруре - 1 мм.

Скорость северо-западного ветра усилилась в Нефтчале до 20 м/с, в Халтане - до 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 36 м/с, по данным станции "Нефтяные Камни", высота волн на Каспии достигла 4,8 метра.

В Нафталане, Гяндже, Нахчыване, Балакене, Габале, Шеки, Шамахы, Гахе, Гусаре, Грызе, Гейчае, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 50-200 метров.

Минимальная температура воздуха 8 февраля в Баку была ниже климатической нормы на 1,5 °С, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 1 °С мороза, в Нахчыване - до 10 °С мороза, в горных районах - 10-15 °С мороза, в низменных районах - от 1 °С мороза до 1 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)