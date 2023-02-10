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Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)

Общество Материалы 10 февраля 2023 16:06 (UTC +04:00)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Джавид Абдул-Гадиров 10 февраля принял в Сумгайыте жителей города, в том числе членов семей шехидов и ветеранов войны.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, замглавы аппарата поинтересовался их социальным положением, отметил, что забота о семьях шехидов и ветеранах войны является одним из основных направлений деятельности министерства.

В ходе приема были даны ответы на обращения граждан, относящиеся к компетенции министерства труда и социальной защиты населения, были приняты меры по решению вопросов, изложенных в обращениях.

Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)
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