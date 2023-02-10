Замглавы аппарата минтруда принял жителей Сумгайыта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Джавид Абдул-Гадиров 10 февраля принял в Сумгайыте жителей города, в том числе членов семей шехидов и ветеранов войны.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, замглавы аппарата поинтересовался их социальным положением, отметил, что забота о семьях шехидов и ветеранах войны является одним из основных направлений деятельности министерства.

В ходе приема были даны ответы на обращения граждан, относящиеся к компетенции министерства труда и социальной защиты населения, были приняты меры по решению вопросов, изложенных в обращениях.