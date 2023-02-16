Продолжаются поиски двух граждан Азербайджана, находившихся в зоне землетрясения в Турции - Посольство

БАКУ /Trend/ - Нет информации о двух гражданах Азербайджана, находившихся на момент землетрясения в зоне стихийного бедствия.

Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в Посольстве Азербайджана в Турции.

"Собрана информация о многих наших гражданах. У нас остались двое граждан Азербайджана, о которых пока нет никакой информации. Их поиски продолжаются",- говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. В результате землетрясения в Турции погибли 10 граждан Азербайджана

(Перевод: Фидан Мустафаева)