В Азербайджане снизилось число разводов

БАКУ /Trend/ - За прошедший год районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 61 939 браков и 15 983 развода.

Как сообщили в понедельник Trend в Госкомстате Азербайджана, по сравнению с 2021 годом число браков на каждуе 1 000 человек населения увеличилось с 5,6 до 6,1, а число разводов снизилось с 1,7 до 1,6.

Количество заключенных браков были выше средних показателей по стране в Карабахском (7,1), Миль-Муганском и Восточно-Зангезурском (6,9), Горно-Ширванском (6,8) экономических районах, в городе Баку, Центральном Аране и Ширван-Сальянском (6,4), Шеки-Загатальском (6,3), Газах-Товузском и Губа-Хачмазском (6,2) экономических районах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)