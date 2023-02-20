В прошлом году в Азербайджане родились 165 тройняшек

БАКУ /Trend/ - В 2022 году районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 122 846 новорожденных, а число родившихся увеличилось с 11,2 до 12,2 на 1 000 человек населения по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Госкомстате Азербайджана.

Из новорожденных 3438 являются близнецами, 165 - тройняшками и 8 - четверняшками. По уровню рождаемости на 1000 человек населения Горно-Ширванский (15,3), Мильско-Муганский (14,7), Восточно-Зангезурский (14,5), Лянкяран-Астаринский (14,2), Карабахский и Губа-Хачмазский (14,1), Ширванско-Сальянский (13,8), Центральный Аран (13,7) и Газах-Товузский (13,3) экономические районы продемонстрировали показатели выше среднего по стране.

(Перевод: Фидан Мустафаева)