Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Лига Конференций: Объявлены стартовые составы "Гента" и "Карабаха"

Общество Материалы 23 февраля 2023 23:13 (UTC +04:00)
Лига Конференций: Объявлены стартовые составы "Гента" и "Карабаха"

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Объявлены стартовые составы бельгийского "Гента" и азербайджанского "Карабаха", которые встретятся в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Trend, в составе "Карабаха" сыграют Лука Гугешашвили, Жулио Ромао, Муса Гурбанлы, Абдулла Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Ричард Алмейда, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов и Рамиль Шейдаев.

В составе "Гента" выступят Дэви Роф, Майкл Нгадё-Нгаджюи, Хён Сок Хон, Уго Кёйперс, Жюльен Де Сарт, Алессио Кастро-Монтес, Джордан Торунарига, Свен Кумс, Нурио Фортуна, Лоран Депуатр, Бруно Годо.

Матч, который пройдет на "Геламко Арене" в Генте, начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости