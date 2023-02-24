С каждым турниром растет интерес молодежи к батутной гимнастике – менеджер AGF

БАКУ /Trend/ - С каждым турниром растет интерес молодежи к батутной гимнастике. Об этом сказал в пятницу Trend менеджер по регионам Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Сурхай Гараев.

"Федерация гимнастики Азербайджана развивает в регионах эту и другие гимнастические дисциплины. В настоящее время в Гахском Олимпийском спортивном комплексе действует отделение клуба "Оджаг Спорт" по батутной гимнастике. Так, 27 юных гимнастов в Гахе занимаются этим видом спорта. Отмечу, что Бахрам Абдуллазаде, представляющий отделение клуба в Гахе, сегодня занял первое место в возрастной категории "малыши" на проходящем 7-м первенстве Азербайджана по прыжкам на батуте, - подчеркнул Сурхай Гараев.

По словам Гараева, проведение первенства Азербайджана и чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) мотивирует юных спортсменов и вносит значительный вклад в их подготовку.

"На данных соревнованиях гимнасты приобретают опыт, который им поможет на будущих крупных региональных и международных соревнованиях", - добавил он.

Отметим, что 24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 19-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

В целом в соревнованиях принимают участие 94 спортсмена, 62 гимнаста соревнуются в прыжках на батуте, а 32 - в прыжках на акробатической дорожке.

Спортсмены, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13, выступают в индивидуальной программе в следующих возрастных категориях - "малыши" (2016-2017 годы рождения), "дети" (2013-2015 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).