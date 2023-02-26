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Руководство Министерства здравоохранения почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2023 13:04 (UTC +04:00)
Руководство Министерства здравоохранения почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня 31-я годовщина Ходжалинского геноцида, одного из самых кровавых преступлений против нашего народа.

Как передает Trend, в связи с этим руководство Министерства здравоохранения Азербайджана посетило памятник "Крик матери", воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии, возложили цветы к памятнику и почтили память жертв геноцида.

Наш народ никогда не забудет Ходжалинскую трагедию.

Отметим, что армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, напав на город Ходжалы, зверски истребили мирное население. С особой жестокостью были убиты 613 жителей города, в том числе 63 ребенка, 106 женщин. В результате геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них. Судьба 197 из 1275 заложников до сих пор неизвестна.

Руководство Министерства здравоохранения почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство Министерства здравоохранения почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство Министерства здравоохранения почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство Министерства здравоохранения почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство Министерства здравоохранения почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Руководство Министерства здравоохранения почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
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