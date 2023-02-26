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Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2023 13:36 (UTC +04:00)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида посещает 26 февраля памятник "Крик матери", установленный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах трагедии, сообщает Trend.

Многие участники мероприятия выражают уверенность в том, что армянские фашисты, организаторы и исполнители Ходжалинского геноцида, предстанут перед судом и понесут наказание.

Мероприятие, в ходе которого азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида, также призвано привлечь внимание международной общественности к этой зверской расправе над людьми и свидетельствует о том, что наш народ никогда не забудет эту трагедию.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
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