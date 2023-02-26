В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - 26 февраля в 17:00 на всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, на улицах столицы было приостановлено движение транспортных средств. В городах и районах, селах и поселках страны приспущены государственные флаги Азербайджана.

Тысячи жителей столицы Азербайджана 26 февраля, посещая мемориал, воздвигнутый в Хатаинском районе в память о жертвах трагедии, чтут память шехидов, возлагают к мемориалу венки и гвоздики. Ходжалинской трагедии были посвящены первые уроки в учебных заведениях. Памятные церемонии проходят во всех городах и районах страны и за рубежом.

Да упокоит Всевышний души всех шехидов!

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.