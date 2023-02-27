Усилены меры контроля в связи с ввозом в Азербайджан апельсинов из Ирана

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает меры контроля в связи с продуктами питания, импортируемыми в страну, сообщает в понедельник Trend.

"В рамках контрольных мероприятий был проведен фитосанитарный осмотр партий апельсинов, импортируемых из Исламской Республики Иран, образцы продукции были исследованы в лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности. По итогам протоколов исследований по 1 098 тоннам импортированного продукта (с 1 января по 23 февраля 2023 года) в 54 случаях выявлен карантинный вредитель - вирус тристеза цитрусовых ("citrus tristeza virus"), в связи с чем в Национальную организацию по защите растений Ирана направлены соответствующие уведомления. Было отмечено, что возникшие несоответствия будут изучены и о результатах будет предоставлена информация. Однако до сих пор данная информация не предоставлена, продолжают выявляться несоответствия в импортируемых из Ирана партиях апельсинов. В связи с этим Агентство еще больше усилило меры контроля в этом направлении.

Агентство пищевой безопасности продолжает последовательные меры по охране здоровья населения, его обеспечению безопасными продуктами питания и принимает соответствующие меры по предотвращению незаконных действий, направленных на нарушение прав потребителей"-, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)