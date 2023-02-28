Азербайджанские волонтеры в зоне землетрясения оказали помощь десяткам тысяч пострадавших (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сразу после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции и повлекшего за собой масштабные разрушения и многочисленные человеческие жертвы, Азербайджанское государство и народ, находясь рядом с братской страной, оказывают поддержку в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как сообщили во вторник Trend в Фонде молодежи Азербайджана, с целью оказания помощи турецкому народу, добровольцы из числа азербайджанской молодежи продолжает свою гуманитарную деятельность в зоне землетрясения, .

Уже третью неделю азербайджанские волонтеры в палаточных городках в регионах Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и Малатья, оказывают помощь десяткам тысяч пострадавших. Они осуществляет разгрузку и сортировку продуктов питания, одежды, медикаментов, средств гигиены и других необходимых принадлежностей в распределительных пунктах пострадавших регионов, предоставляет пострадавшим воду и горячие напитки, доставляют помощь в кварталы, расположенные в различных районах, и оказывают другие вспомогательные услуги. Наши волонтеры начали работу в хлебопекарне и распределительном пункте, а также активно участвовуют в осуществлении гуманитарной деятельности, посещая отдаленные села.

Следует особо подчеркнуть, что азербайджанские волонтеры, ставшие любимцами детей в зоне землетрясения, на прошлой неделе также обслужили тысячи детей, проживающих в этих регионах. Так, нашими волонтерами установлены специальные палатки с целью реабилитации и эффективной организации досуга детей, пострадавших от землетрясения. Тут оказываются услуги по уходу и психологической поддержке сотням детей, для минимизации потрясений, пережитых ими травм, полученных во время стихийного бедствия. Наша молодежь также установила палатки, которые функционируют как "центр поддержки матери и ребенка", в котором созданы условия для показа детям фильмов и мультфильмов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)