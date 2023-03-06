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Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана избран членом Постоянного (ФОТО)

Общество Материалы 6 марта 2023 12:45 (UTC +04:00)
Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана избран членом Постоянного (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, педиатр Эркин Рагимов принял участие в 30-м конгрессе Международной педиатрической ассоциации (IPA) в индийском городе Гандинагар.

Как сообщили в понедельник Trend, в Министерстве здравоохранения Азербайджана на Международном конгрессе Азербайджанское педиатрическое общество было принято в члены IPA. В то же время эксперт Министерства здравоохранения был избран членом Постоянного комитета, высшего руководящего органа Международной педиатрической ассоциации, представляющего регион Центральной Азии.

Отметим, что в состав Международной педиатрической ассоциации, созданной в 1910 году, входят 164 педиатрических профессиональных общества из 149 стран.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана избран членом Постоянного (ФОТО)
Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана избран членом Постоянного (ФОТО)
Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана избран членом Постоянного (ФОТО)
Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана избран членом Постоянного (ФОТО)
Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана избран членом Постоянного (ФОТО)
Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана избран членом Постоянного (ФОТО)
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