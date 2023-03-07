3016 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции – МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В мобильном полевом госпитале Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), направленным в Турцию по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране, продолжается медицинское обслуживание пострадавших.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, всего 3 016 человек, в том числе 655 детей, получили высококвалифицированную медицинскую помощь.

"Мобильный полевой госпиталь, предоставляющий все виды обследований и лечения, продолжает свою бесперебойную работу", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)