Завтра в Баку ожидается до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

Как сообщили Trend во вторник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7 °С тепла, днем 13-17 °С тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10 °С тепла, днем - 17-22 °С тепла. В горах ночью - 0-5 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)