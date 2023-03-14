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Посол Великобритании встретился со школьниками в селе Агалы (ВИДЕО)

Общество Материалы 14 марта 2023 14:38 (UTC +04:00)
Посол Великобритании встретился со школьниками в селе Агалы (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд встретился с учащимися школы в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает во вторник Trend, об этом посол написал в своем аккаунте в Twitter.

"Подобно проросшему зеленому ростку это село является первым признаком жизни после периода разрушения. Благодаря совместным усилиям Азербайджана и Великобритании дети в Агалы снова могут учиться в безопасных условиях", - говорится в публикации посла.

Напомним, что в сентябре прошлого года в средней школе в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района впервые через 29 лет начались занятия.

Отметим, что Великобритания предоставила более миллиона фунтов финансовой помощи и свой богатый опыт для разминирования освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, и намерена и дальше помогать в этой сфере.

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