БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается сократить срок, отведенный на устранение нарушений в сфере строительства.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Градостроительный и Строительный кодексы Азербайджана.

Согласно изменению этот период сокращается с двух лет до одного года.

Таким образом, если нарушения, предусмотренные решением о приостановлении строительных работ, не будут устранены в течение одного года, завершенный или незавершенный объект строительства или его часть подлежат сносу.

В настоящее время этот срок предусмотрен в Кодексе двумя годами.

При этом предлагается сократить срок получения разрешения на строительство со дня принятия решения о прекращении строительных работ. Так, согласно действующему законодательству, в случае неполучения разрешения на строительство в течение года со дня принятия решения о прекращении строительных работ, завершенный или незавершенный строительством объект или его часть подлежат сносу. Согласно поправке, этот срок предполагается сократить до 6 месяцев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)