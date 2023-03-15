Завтра в освобожденное от оккупации село Талыш возвращаются первые жители (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завтра в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района переселяются первые жители.

Как сообщили Trend в среду в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, состоялась встреча с семьями, которые будут переселены на начальном этапе.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов, выступая на встрече, отметил, что азербайджанская армия под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева 3 октября 2020 года очистила от врага эту стратегическую территорию. На основании поручений главы государства, после освобождения от оккупации села Талыш здесь были проведены строительно-восстановительные работы, построены новые дома, создана необходимая инфраструктура.

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