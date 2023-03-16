Бакинский суд удовлетворил апелляцию осужденного бывшего чиновника

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба обвиняемого во взяточничестве бывшего начальника Сабунчинского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву полковника Ровшана Бабаева на приговор Бакинского военного суда.

Как сообщает в четверг Trend, решение по апелляционной жалобе было принято на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова.

Согласно решению, приговор Бакинского военного суда был изменен и срок заключения Бабаева сокращен с 4 до 3 лет.

Отметим, что Ровшан Бабаев был задержан в 2021 году при получении взятки в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией. Выяснилось, что в 2016-2019 годах он в сговоре со старшим офицером отдела призыва комиссариата Яшаром Гусейновым и 3 другими лицами создал условия для незаконного признания 11 человек негодными к военной службе. По приговору Бакинского военного суда Ровшан Бабаев был приговорен к 4 годам лишения свободы, Яшар Гусейнов - к 3 годам лишения свободы.