Отправился в первый рейс скоростной пассажирский поезд Баку-Агстафа-Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:25 и 08:45 с Бакинского железнодорожного вокзала отправились первые скоростные пассажирские поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку. В 17:00 из Баку в Агстафу отправится еще один поезд. Время пребывания в пути составляет 4 часа 55 минут.

Как сообщили Trend в субботу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", по маршруту Баку-Агстафа-Баку протяженностью 459 км курсирует четырехвагонный двухэтажный скоростной пассажирский поезд производства швейцарской компании Stadler Rail Group. Общая пассажировместимость поезда - 364 места.

Учитывая растущий пассажиропоток в связи с праздником Новруз, АЖД назначило на 19 и 20 марта по маршруту Баку-Агстафа дополнительные рейсы.

19 и 20 марта пассажирские поезда будут отправляться из Баку в Агстафу в 08:25 и 08:45 в каждый из дней.

Стоимость проезда по маршруту от Баку до Агстафы в одном направлении составляет 17 манатов в классе "стандарт". Стоимость проезда по маршруту Баку-Товуз составляет 16 манатов. Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов или онлайн на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az/ticket-search/).