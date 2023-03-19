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Президент SOCAR провел встречу с молодыми людьми, отобранными для участия в Программе молодых талантов (ФОТО)

Общество Материалы 19 марта 2023 15:51 (UTC +04:00)
Президент SOCAR провел встречу с молодыми людьми, отобранными для участия в Программе молодых талантов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) была организована встреча с молодыми людьми, отобранными для участия в Программе молодых талантов.

Как сообщили Trend в Бакинской высшей школе нефти SOCAR, студенты вначале ознакомились с выставкой, посвященной 100-летию Великого лидера Гейдара Алиева, и выставкой «Азербайджанская нефть».

Затем состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа со студентами, участвующими в Программе молодых талантов.

Ровшан Наджаф поздравил участников программы и рассказал о роли и значении талантливой молодежи в достижении корпоративных целей компании.

После презентаций о достижениях предыдущих победителей программы встреча продолжилась в формате дискуссий.

Президент SOCAR провел встречу с молодыми людьми, отобранными для участия в Программе молодых талантов (ФОТО)
Президент SOCAR провел встречу с молодыми людьми, отобранными для участия в Программе молодых талантов (ФОТО)
Президент SOCAR провел встречу с молодыми людьми, отобранными для участия в Программе молодых талантов (ФОТО)
Президент SOCAR провел встречу с молодыми людьми, отобранными для участия в Программе молодых талантов (ФОТО)
Президент SOCAR провел встречу с молодыми людьми, отобранными для участия в Программе молодых талантов (ФОТО)
Президент SOCAR провел встречу с молодыми людьми, отобранными для участия в Программе молодых талантов (ФОТО)
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