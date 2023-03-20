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Шарль Мишель поделился публикацией в связи с праздником Новруз

Общество Материалы 20 марта 2023 22:03 (UTC +04:00)
Шарль Мишель поделился публикацией в связи с праздником Новруз

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БАКУ /Trend/ - Начало весны приносит новую надежду, в которой мы все больше и больше нуждаемся в эти трудные времена.

Об этом президент Совета Евросоюза Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter в связи с праздником Новруз, передает Trend.

"Искренне поздравляю всех празднующих Новруз, в том числе и в Центральной Азии, и на Кавказе, и на Ближнем Востоке. Начало весны приносит новую надежду, в которой мы все больше и больше нуждаемся в эти трудные времена. Желаю празднующим счастья, благополучия и самое главное мира," - отметил Мишель.

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