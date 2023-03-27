Азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире 9 золотых медалей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Юные азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире по художественной гимнастике "Keti Cup", который 25 и 26 марта прошел в Тбилиси (Грузия), сообщили Trend в понедельник в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях нашу страну представили воспитанницы клуба "Оджаг Спорт". Юные грации вернулись на Родину с 9 золотыми, 8 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

Так, Мая Козачук завоевала два "золота" (упражнение с булавами и мячом) и одну серебряную медаль (многоборье); Селин Юсифова - две золотые медали (многоборье и упражнение без предмета) и одно "серебро" (упражнение с мячом); Сара Джалилли – одну золотую медаль (многоборье), одну серебряную медаль (упражнение без предмета) и одну "бронзу" (упражнение с мячом); Нилюфар Гасымова – одну золотую (упражнение без предмета) и одну серебряную медали (многоборье); Суада Искакова - одно "золото" (упражнение с булавами) и одну бронзовую медаль (упражнение без предмета); Ройа Аликишиева – одно "золото" (упражнение с обручем) и одну "бронзу" (упражнение с булавами); Алсу Абдуллаева – одну золотую медаль (упражнение без предмета); Аху Асланова – одно "серебро" (упражнение без предмета); Фарах Гасанова – одно "серебро" (упражнение без предмета); Инара Абиева – одну серебряную медаль (упражнение с мячом); Берил Ялын – одну серебряную медаль (упражнение с мячом); Лейла Азагова – одну бронзовую медаль (многоборье); Айла Аббасзаде – одну "бронзу" (упражнение с булавами).