БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 595 человек, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 331, вторую - 107, три и более - 130, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 27 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 953 632. Первую дозу вакцины получили 5 405 985, вторую - 4 879 901, три и более - 3 401 845, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 901 человек.