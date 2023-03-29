Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 246 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 146, вторую - 50, три и более - 38, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 12 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 953 878. Первую дозу вакцины получили 5 406 131, вторую - 4 879 951, три и более - 3 401 883, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 913 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)