БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 9 апреля в Насиминском, Наримановском, Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском районах города Баку, городах Гянджа, Лянкяран, Шеки, Астаринском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Билясуварском, Дашкесанском, Хызинском, Имишлинском, Кюрдамирском, Гусарском, Саатлинском, Шабранском, Самухском, Шамкирском, Сиязянском и Зардабском районах Азербайджана будут проведены выпускные экзамены по общему среднему уровню образования (9 лет).

Учащиеся, которые будут сдавать выпускной экзамен, могут распечатать пропускной лист здесь.

Учащиеся будут сдавать экзамен в районе (городе), соответствующем местонахождению школы, которую они окончили.

(Перевод: Фидан Мустафаева)