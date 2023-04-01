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Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных нарушителей границы за март 2023 года

Общество Материалы 1 апреля 2023 10:18 (UTC +04:00)
Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных нарушителей границы за март 2023 года

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в течение марта 2023 года продолжила мероприятия по обеспечению охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Trend в субботу, за нарушение государственной границы было задержано 51 человек, 23 из которых граждане Азербайджана, 10 граждан Афганистана, 6 граждан Пакистана, 5 - Ирана, по одному гражданину Грузии, Индии, Гвинеи, Либерии, Палестины и двое граждан Таджикистана.

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