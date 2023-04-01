Синоптики о фактической погоде в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Синоптики рассказали о фактической погоде в Азербайджане.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, на территории страны продолжается нестабильная погода, осадки, в горных и предгорных районах - снег, в некоторых районах порывистый западный ветер.

Директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев сообщил, что высота снежного покрова в Шахдаге составила 22 см, в Лерике и Грызе - 15, в Исмаиллы, Гусаре - 12, Алтыагадже, Халтане - 10, в Ярдымлы - 9, Гедабее, Шамахы, Ордубаде - 8, Габале - 5, Дашкесане, Гейгеле, Гобустане - 4, Губе - 3, в Нахчыване - 2, в Шахбузе-1 см.

В Лянкяране выпал 51 мм осадков (92 процента месячной нормы осадков), в Астаре - 39 мм (62 процента месячной нормы осадков), в Лерике - 26 мм (36 процентов месячной нормы осадков), в Исмаиллы, Ярдымлы - 16 мм, в Габале, Огузе - 15 мм, в Шахдаге, Балакене, Кюрдамире - 14 мм (41 процент месячной нормы осадков), в Загатале - 13 мм, в Ордубаде - 12 мм (30 процентов месячной нормы осадков), в Садараке, Шаруре, Гобустане - 12 мм, в Шамахы, Грызе - 11 мм, в Зардабе - 10 мм (32 процента месячной нормы осадков), в Имишлы - 10 мм (34 процента месячной нормы осадков), в Нефтчале - 10 мм (30 процентов месячной нормы осадков), в Халтане -10 мм, в Гейчае, Билясуваре, Сабирабаде, Бейлагане, Гусаре - 8 мм, в Агсу, Гедабее -7 мм, в Губе, Шахбузе, Мингячевире – 6 мм, в Евлахе – 5 мм, в Гейгеле, Агдаме, Нахчыване - 4 мм, в Гяндже в Дашкесане - 3 мм, в Тертере, Агстафе, Шамкире, Нафталане - 2 мм, в Джейранчеле, Джульфе, Товузе, Гахе - 1 мм, в Маштаге - 28 мм (115 процентов месячной нормы осадков), в Баку - 25 мм (108 процентов месячной нормы осадков), Сумгайыте - 20 мм (88 процентов месячной нормы осадков), в Бина - 20 мм (87 процентов месячной нормы осадков), в Пираллахи -19 мм (98 процентов месячной нормы осадков).

По словам Вердиева, скорость северо-западного ветра достигала в Ордубаде - 22 м/с, в Шахбузе - 18 м/с, в Нахчыване Ширване, Билясуваре - 16 м/с, в Джульфе - 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 32 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигала 5 метров.

"Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 тепла, в Нахчыване - до 4 градусов мороза, в горных районах до 5-10 градусов мороза, в низменных районах – до 5 градусов тепла", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)