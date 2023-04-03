Руководство Boston Consulting Group посетило Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Делегация ведущей мировой консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) посетила Бакинскую высшую школу нефти SOCAR (БВШН). В составе делегации BCG были управляющий директор и партнер компании Владимир Рогов, консультант BCG Евгений Кокурин, менеджер по подбору персонала BCG Полина Рассказова и старший специалист по подбору персонала BCG Наргиз Адигезалова.

Во время встречи с делегацией ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что он рад приветствовать в стенах университета представителей Boston Consulting Group, которая входит в тройку крупнейших консалтинговых компаний мира. Ректор предоставил гостям информацию о создании Бакинской высшей школы нефти, учебном процессе в БВШН, достижениях выпускников и студентов вуза. Эльмар Гасымов подчеркнул, что Бакинская высшая школа нефти занимает первое место в стране по количеству президентских стипендиатов.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества.

Затем представители Boston Consulting Group встретились со студентами. Они рассказали студентам об истории создания Boston Consulting Group, представительствах BCG по всему миру, обширном глобальном функциональном и промышленном опыте компании и культуре BCG. Представители BSG также рассказали о принципах работы Boston Consulting Group, процессе найма в компанию, реализуемых BSG программах стажировок и процедуре подачи заявки на участие в этих программах.

Для гостей была проведена экскурсия по кампусу Бакинской высшей школы нефти, в том числе по лабораториям. Члены делегации остались под положительным впечатлением от экскурсии и высоко оценили учебную базу БВШН.