ГЭЦ Азербайджана о времени объявления результатов выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время продолжается проверка материалов выпускных экзаменов, которые проводились 5 и 12 марта.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

"Результаты экзамена, проведенного 5 марта, должны быть объявлены до 12 апреля. Примерно через неделю после этого будут объявлены результаты экзамена, проведенного 12 марта", - говорится в сообщении.

Отметим, что 5 марта для выпускников общеобразовательных учреждений в Гарадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском, Пираллахинском, Ясамальском районах города Баку, в Сумгайыте, Гяндже (I зона), Ширване, Лянкяране, Евлахе, Шеки, Нафталане, в Геранбойском, Гейгельском, Шамкирском, Гедабейском, Гаджигабульском, Нефтчалинском, Сальянском, Гейчайском, Кюрдамирском, Агдашском, Агсуинском, Уджарском, Масаллинском, Астаринском, Бардинском, Тертерском, Огузском, Габалинском, Хачмазском, Сиязанском и Хызинском районах, а также в средней школе №131, расположенной, на острове Чилов, и для выпускников школ с преподаванием на английском и французском языках, был проведен выпускной экзамен на базе полного (11-летнего) среднего образования.

12 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен на базе полного (11-летнего) среднего образования в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах города Баку, городах Гянджа (II зона), Нахчыване, Мингячевире, в Абшеронском, Самухском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Гобустанском, Зардабском, Шамахиском, Исмаиллинском, Джалилабадском, Ярдымлинском, Лерикском, Билясуварском, Агджабединском, Бейлаганском, Физулинском, Агдамском, Зангиланском (село Агалы), Гахском, Балакенском, Загатальском, Губинском, Шабранском, Гусарском районах, а также в специальных школах (школах-интернатах, школах, расположенных в исправительных учреждениях), и для выпускников школ с преподаванием на грузинском языке.

(Перевод: Фидан Мустафаева)