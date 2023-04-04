В Азербайджане выявлено еще 85 случаев заражения коронавирусом, вылечились 69 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 85 случаев заражения коронавирусом, 69 человек вылечились, 4 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 955 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 310 человек вылечились, 10 189 – скончались, число активных больных составляет 456.

За последние сутки в стране проведены 1 353 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 562 699.

(Перевод: Фидан Мустафаева)