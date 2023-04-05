В минздраве Азербайджана состоялась встреча с представителем ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с исполняющим обязанности резидента-представителя Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейросом.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН.

"Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном определяет стратегические направления двусторонних отношений. В результате реализации пятого по счету Рамочного документа отношения между ООН и Азербайджаном достигли уровня партнерских", - сказал он.

В своем выступлении министр также отметил плодотворное сотрудничество Азербайджана с Программой развития ООН в ряде областей, в том числе в сфере здравоохранения.

"Обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения в Азербайджане и повышение устойчивости национальной системы здравоохранения к пандемиям и острым заболеваниям является одним из основных направлений нашего сотрудничества. Кроме того, проекты, реализуемые в рамках успешного партнерства Азербайджана с Программой развития ООН, имеют важное значение для достижения Целей устойчивого развития", - добавил Мусаев.

В свою очередь, исполняющий обязанности резидента-представителя ПРООН в Азербайджане Нуно Кейрос выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества. Было отмечено, что за последние годы в Азербайджане были предприняты важные усилия по преобразованию системы здравоохранения. Он также выразил готовность ПРООН оказать содействие в создании медицинских учреждений на территориях, освобожденных от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по реализации новых совместных проектов (усовершенствование информационных систем здравоохранения; сотрудничество по укреплению первичной медико-санитарной помощи; сотрудничество в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями) и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.