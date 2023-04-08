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Участникам заседания TЮРКСОЙ вручены сертификаты (ФОТО)

Общество Материалы 8 апреля 2023 14:47 (UTC +04:00)
Участникам заседания TЮРКСОЙ вручены сертификаты (ФОТО)

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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ШУША/ Trend/ - Участникам 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ были вручены сертификаты.

Как сообщает в субботу корреспондент Trend из города Шуша, сертификаты были предоставлены на церемонии закрытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ.

Напомним, что церемония открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ состоялась 7-го апреля в городе Баку. На мероприятии посредством видеосвязи выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, а также министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, исполняющий обязанности министра культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджи и председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз.

Отметим, что заседание ТЮРКСОЙ было организовано Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Университетом АДА и действующим при нем Институтом развития и дипломатии.

Участникам заседания TЮРКСОЙ вручены сертификаты (ФОТО)
Участникам заседания TЮРКСОЙ вручены сертификаты (ФОТО)
Участникам заседания TЮРКСОЙ вручены сертификаты (ФОТО)
Участникам заседания TЮРКСОЙ вручены сертификаты (ФОТО)
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