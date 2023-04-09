В районах Азербайджана на следующей неделе есть вероятность выпадения града, снега

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация об ожидаемых погодных условиях на следующую неделю.

Как сообщили в воскресенье Trend в Национальной гидрометеорологической службе, ожидается, что погодные условия в районах Азербайджана в течение следующей недели будут переменчивыми, будут кратковременные осадки. Первый процесс продлится с 10 апреля до утра 12 аперля, а второй процесс продлится с 13 до дня 14 апреля. В основном в северных и западных районах есть вероятность грозы, выпадения интенсивных осадков, града, а также снега в горных районах.

Западный ветер в горных и предгорных районах усилится до 15-18 м/с 10 апреля, а 13 апреля местами до 20-25 м/с.

Есть вероятность, что уровень воды в реках повысится, а в некоторых реках Большого и Малого Кавказа будут кратковременные паводки.