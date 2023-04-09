Перекресток проспектов Азадлыг и Нефтяников сегодня ночью будет перекрыт для движения

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit продолжает строительно-монтажные работы на дорогах, где проходит трек, в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет в столице 28-30 апреля.

Как сообщили Trend в Операционной компании, сегодня ночью с 22:00 пересечение проспектов Азадлыг и Нефтяников будет закрыто для движения транспорта в связи с установкой бетонных блоков вдоль проспекта Нефтяников.

Операционная компания Baku City Circuit заранее благодарит горожан за понимание при проведении строительно-монтажных работ.