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Зохра Агамирова завоевала "золото" на Гран-при во Франции (ФОТО)

Общество Материалы 9 апреля 2023 23:08 (UTC +04:00)
Зохра Агамирова завоевала "золото" на Гран-при во Франции (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике успешно выступили на 34-ом Международном Гран-при в городе Тье (Франция), сообщает Trend.

Зохра Агамирова завоевала золотую медаль в упражнении с булавами, "серебро" в программе с обручем и мячом. Напомним, что в ходе вчерашних соревнований Агамирова завоевала серебряную медаль в многоборье.

Команда Азербайджана в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, в упражнении с тремя лентами и двумя мячами завоевала "серебро", а за композицию с пятью обручами удостоена "бронзы".

Зохра Агамирова завоевала "золото" на Гран-при во Франции (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "золото" на Гран-при во Франции (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "золото" на Гран-при во Франции (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "золото" на Гран-при во Франции (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "золото" на Гран-при во Франции (ФОТО)
Зохра Агамирова завоевала "золото" на Гран-при во Франции (ФОТО)
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