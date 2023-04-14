Впечатления шикарные – гимнастка из Узбекистана о Международном турнире AGF Trophy в Баку

БАКУ /Trend/ - Первый раз участвую в соревнованиях в Баку - впечатления шикарные, условия в гимнастическом зале прекрасные.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку, спортсменка из Узбекистана София Усова.

"Это первые мои серьёзные соревнования, хочется показать все свои навыки, хорошо выступить. Сегодня я продемонстрировала композицию с мячом, получилось не идеально, но удовлетворительно. Настрой на завтра хороший, как говорится - только вперед", - сказала она.

По словам юной грации из Узбекистана, зал Национальной арены гимнастики в Баку произвел на нее неизгладимое впечатление.

София Усова сказала, что пока не успела ознакомиться с достопримечательностями столицы Азербайджана, но надеется, что после завершения турнира ей представится такая возможность.

Отметим, что соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок выступают в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).