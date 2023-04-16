В Баку стартовал заключительный день соревнований Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 16 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Trend.

Сегодня пройдут финалы в индивидуальной программе у юниорок и сеньорок в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Среди юниорок азербайджанская грация Нурай Ахмедзаде выступит в финалах упражнений с обручем и лентой, Шамс Агагусейнова и София Мамедова - в финале упражнения с мячом, Назрин Абдуллаева - в финале упражнения с булавами.

Среди сеньорок Зохра Агамирова выступит во всех четырех финалах, Алина Гезалова поборется за награды в финалах программ с лентой, обручем и мячом, а Лейли Агазаде - в финале упражнения с булавами.

Также пройдут финалы среди юниорских команд в групповых упражнениях в программах с 5 скакалками и 5 мячами. В финале с 5 скакалками нашу страну представит групповая команда в состав которой вошли Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадырова, Захра Джафарова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Аян Садыгова.

В финале 5 мячами Азербайджан представят две команды – вышеупомянутая сборная, а также команда, в состав которой входят спортсменки - Сальма Исмаилова, София Мамедова, Гюльнар Расулзаде, Нихал Ахмедсой и Лейла Алиева.

Финал среди групповых команд в возрастной категории "сеньорки" пройдет в упражнениях с 5 обручами, а также 3 лентами и 2 мячами. В двух финал Азербайджан представит команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Впервые в Азербайджане Международный турнир AGF Junior Trophy прошел в 2018 году, а затем в 2019 году.