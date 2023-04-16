В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Trophy

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 16 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась очередная церемония награждения победителей и призеров 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Trend.

Медали были вручены победителям и призерам среди сеньорок в упражнениях с булавами и лентой.

В упражнении с булавами среди сеньорок первое место заняла Зохра Агамирова (Азербайджан), на второй позиции - Эвелин Виктория Кочиш (Венгрия), третье место заняла - Вероника Стурмилова (Молдова).

Награды вручили президент Федерации гимнастики Черногории Весна Радонич, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Шафига Елчуева, пресс-секретарь AGF Aйсель Султанова.

В упражнении с лентой среди сеньорок "золота" удостоена Зохра Агамирова (Азербайджан), серебряная медаль вручена Алине Гезаловой (Азербайджан), бронзовой медали удостоена Эвелин Виктория Кочиш (Венгрия).

Награды вручили представитель министерства молодежи и спорта Азербайджана Гумру Мамедова, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Валентина Уклеина, менеджер AGF Фархад Ахмедбейли.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy прошли 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них приняли участие 119 гимнасток из 14 стран мира.