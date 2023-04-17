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За последние годы количество поступающих в азербайджанские вузы студентов удвоилось - министр

Общество Материалы 17 апреля 2023 16:14 (UTC +04:00)
За последние годы количество поступающих в азербайджанские вузы студентов удвоилось - министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - За последние 10-15 лет количество поступающих в азербайджанские вузы студентов увеличилось вдвое.

Об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в понедельник Trend.

Говоря о трудоустройстве учителей, он отметил, что хотя в некоторых регионах страны есть вакантные места, больше людей хочет работать в крупных городах, что скорее связано с образом жизни, чем с заработной платой.

Коснувшись вопроса, связанного с качеством образования в стране, министр сказал, что сотни выпускников, окончивших среднюю школу, бакалавриат в стране поступили в престижные университеты мира, в том числе в Гарвард, Стэнфорд.

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