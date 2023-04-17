За последние годы количество поступающих в азербайджанские вузы студентов удвоилось - министр

БАКУ /Trend/ - За последние 10-15 лет количество поступающих в азербайджанские вузы студентов увеличилось вдвое.

Об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в понедельник Trend.

Говоря о трудоустройстве учителей, он отметил, что хотя в некоторых регионах страны есть вакантные места, больше людей хочет работать в крупных городах, что скорее связано с образом жизни, чем с заработной платой.

Коснувшись вопроса, связанного с качеством образования в стране, министр сказал, что сотни выпускников, окончивших среднюю школу, бакалавриат в стране поступили в престижные университеты мира, в том числе в Гарвард, Стэнфорд.