Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался визит в Шушу делегации во главе с руководителем действующего в США Американо-Азербайджанского культурного фонда Нурит Грингер.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, делегация посетила в городе места, где находятся расстрелянные армянами бюсты Бюльбюля, Хуршидбану Натаван и Узеира Гаджибейли, а также дом-музей Натаван, который армяне превратили в руины.

Члены делегации посетили также другие исторические места города Шуша, им было рассказано об истории города.

Напомним, что 19 апреля делегация посетила Худаферинский мост.