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Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)

Общество Материалы 20 апреля 2023 10:34 (UTC +04:00)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Начался визит в Шушу делегации во главе с руководителем действующего в США Американо-Азербайджанского культурного фонда Нурит Грингер.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, делегация посетила в городе места, где находятся расстрелянные армянами бюсты Бюльбюля, Хуршидбану Натаван и Узеира Гаджибейли, а также дом-музей Натаван, который армяне превратили в руины.

Члены делегации посетили также другие исторические места города Шуша, им было рассказано об истории города.

Напомним, что 19 апреля делегация посетила Худаферинский мост.

Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
Делегация из США посетила Шушу (ФОТО)
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