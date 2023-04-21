В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечился 81 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 24 случая заражения коронавирусом, 81 человек вылечился, 2 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 065 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 480 человек вылечились, 10 222 – скончались, число активных больных составляет 363.

За последние сутки в стране проведены 319 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 581 147.