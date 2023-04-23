Кубок мира в Баку: Церемония награждения победителей и призеров

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 23 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла вторая церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Были награждены победители и призеры в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также команды в групповых упражнениях, выступившие в программе с тремя лентами и двумя мячами.

На высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами поднялась Стиляна Николова (Болгария), на втором месте Виктория Оноприенко (Украина), на третьем месте Дарья Варфоломеев (Германия).

Награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, заведующая кафедрой Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Гюрка Ганчева, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Лала Магеррамова.

В упражнениях с лентой золотую медаль завоевала Стиляна Николова (Болгария), "серебро" у Евы Брезалиевой (Болгария), бронзовой медали удостоена Тахмина Икромова (Узбекистан).

Награды вручили посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро, хореограф сборной Азербайджана по художественной гимнастике Кямиль Гулиев, профессор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Солтан Багиров.

Среди команд в групповых упражнениях в программе с тремя лентами и двумя мячами первое место заняла команда Израиля, на второй позиции представительницы Китая, на третьем месте - команда Азербайджана.

Награды вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, член Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG), спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Наталья Буланова, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, судья международной категории Нигяр Абдусалимова.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике прошли в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях приняли участие 135 граций из 40 стран мира.