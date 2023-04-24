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В Азербайджане выявлено еще пять случаев заражения коронавирусом

Общество Материалы 24 апреля 2023 21:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще пять случаев заражения коронавирусом

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано пять новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели восемь человек.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 110 человек. Из них излечился и выздоровел 820 631 человек, умерли - 10 226, в настоящее время число активных больных составляет - 253.

За последние сутки в стране проведены 637 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 583 322.

В Азербайджане выявлено еще пять случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще пять случаев заражения коронавирусом
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