Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами возможны осадки, ветер умеренный северо-западный, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 9-14°, днем - 17-22° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 %.

В районах Азербайджана днем местами возможны осадки. Местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем - 21-26° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15° тепла.