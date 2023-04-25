Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

Общество Материалы 25 апреля 2023 16:01 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами возможны осадки, ветер умеренный северо-западный, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 9-14°, днем - 17-22° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 %.

В районах Азербайджана днем местами возможны осадки. Местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем - 21-26° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15° тепла.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости