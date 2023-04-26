Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Обнародована информация о состоянии подорвавшегося на мине в Тертере водителя

Общество Материалы 26 апреля 2023 14:32 (UTC +04:00)
Обнародована информация о состоянии подорвавшегося на мине в Тертере водителя

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - У подорвавшегося на мине в Тертере Хазара Бабашева ампутирована выше щиколотки правая нога.

Как сообщили Trend в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, в результате разрыва 26 апреля 2023 года противопехотной мины в направлении села Суговушан Тертерского района пострадал привлеченный к деятельности по разминированию сотрудник Международного фонда евразийской прессы, водитель Бабашев Хазар Тариель оглу, 1990 года рождения. У него ампутирована выше щиколотки правая нога, его состояние сейчас оценивается как стабильное.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости