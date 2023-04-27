В Азербайджане будет вестись учет потенциальных приемных семей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет вестись учет в связи с детьми, переданными в приемные семьи, и семьями (лицами), желающими стать приемными семьями (приемными родителями).

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в Семейный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей.

Так, в связи с этим в Кодекс добавляется новая статья. Согласно этой статье, в целях создания единой информационной базы в связи с детьми, переданными в приемные семьи органом (учреждением), определяемым соответствующим органом (органом) исполнительной власти, и семьями (лицами), желающими стать приемной семьей (приемными родителями), с учетом требований настоящей статьи их единый учет будет вестись в электронной форме с использованием электронных информационных ресурсов (баз данных, информационно-поисковых систем), используемых государственными органами (учреждениями) через информационную систему органа (учреждения), определяемого соответствующим органом (органом) исполнительной власти, реестры и другие информационные ресурсы.