Экоактивисты посадили деревья на месте временно приостановленной акции на дороге Лачин-Ханкенди (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Сегодня экоактивисты посадили деревья на месте временно приостановленной акции на дороге Лачин-Ханкенди.

Об этом сообщает в субботу из города Шуша сотрудник Trend.

Как сообщается, экоактивисты занимаются уборкой на территории, также здесь высаживаются деревья.

Напомним, что акция протеста экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди была временно приостановлена с 18:00 28 апреля.

В связи с установлением 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы на суверенной территории Азербайджана контрольно-пропускного пункта, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди, обеспечившим тем самым прозрачность, верховенство закона и безопасность движения на дороге, экоактивистами было принято решение приостановить акцию протеста, которую они начали с 12 декабря 2022 года. При этом, как было отмечено ранее в заявлении экоактивистов, "требования к командованию миротворческого контингента о прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и об обеспечении проведения мониторинга экологических и других последствий остаются в силе, и если эти требования не будут выполнены, мы оставляем за собой право возобновить акцию".

Напомним, что с 12 декабря прошлого года азербайджанские экоактивисты, представители общественности проводили акцию протеста возле поста миротворцев. Среди требований были создание необходимых условий для проведения азербайджанскими специалистами мониторинга месторождений полезных ископаемых, прекращение проводимого армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, прекращение незаконной переброски оружия на территорию Азербайджана.