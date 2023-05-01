Бухгалтер представительства ЕС в Азербайджане обвиняется в присвоении около миллиона манатов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Зарифы Аббасовой, работавшей бухгалтером представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане и обвиняемой в присвоении 980 тысяч манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, на заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Следующее заседание суда назначено на 11 мая.

Отметим, что следствием были выявлены основания для подозрения в том, что Зарифа Аббасова, работая на должности бухгалтера в представительстве ЕС в течение 2017-2022 годов, обналичивала денежные средства, находившиеся на банковском счете представительства, а также посредством фальшивых платежных поручений в разное время переводила данные средства на свою зарплатную карту, присвоив тем самым более 980 тысяч манатов, принадлежащих указанной организации.

Зарифе Аббасовой предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.