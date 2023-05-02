США передали Азербайджану еще 5 собак-миноискателей

БАКУ /Trend/ - За последние несколько дней в страну были доставлены еще 5 собак-миноискателей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

"В 2021 году было подписано соответствующее соглашение с одним из институтов США, и последние в рамках этого соглашения 5 собак-миноискателей уже в Азербайджане. Кроме того, доставка собак-миноискателей планируется и в будущем", - сказал он.

Сулейманов с сожалением отметил, что за последнюю неделю на освобожденных от оккупации территориях произошел ряд минных инцидентов.

"Несмотря на проводимые нами просветительские мероприятия, предупреждения, размещенные на этих территориях знаки, предупреждающие об опасности, граждане проходят на опасные участки. Еще раз призываю граждан быть внимательными и соблюдать установленные правила", - сказал он.